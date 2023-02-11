مرفق الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد 12 فبراير

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح الحدودي ليوم غدٍ الأحد الموافق 12 فبراير الجاري.



وذكؤت الهئية، في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني، أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/6)، وكذلك للحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/6).

اقرأ أيضاً: بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

وطالب المسافرين بضرورة إلتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منبهة إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



كما شددت على ضرورو إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.



ونادت بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.



وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، من هنا

‏

المصدر / فلسطين أون لاين