النائب أبو سير: شعبنا يقدم الشهداء لينبت من دمائهم حرية ونصرًا

قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح داوود أبو سير من مدينة نابلس،:" إن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم سبقوا الجميع بإخلاصهم وولائهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يزرع الشهداء في أرضهم المباركة كحبة تملئ الأرض سنابل، حتى ينبت من دمائهم حرية ونصراً.

وأضاف النائب أبو سير:" إن الدول تقوم على التضحيات ودماء الشهداء من أبنائها ومقاوميها، مشيراً إلى أن الأرض الفلسطينية لا تزال ولادة، وأن والأمة الإسلامية بخير رغم الظلام الذي يخيم عليها.

ومنذ منذ بداية العام الجاري استشهد 45 مواطناً بينهم 9 أطفال، وأسير في سجون الاحتلال، إضافة إلى سيدة مسنة، وسجلت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية عام 2023 بواقع 20 شهيداً.

في المقابل أسفرت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس عن مقتل 10 مستوطنين وإصابة 61 آخرين، بينهم حالات خطرة، منذ بداية 2023.

وحسب مركز معلومات فلسطين -معطى، فقد سجل شهر يناير (1448) عملاً مقاوماً، بينها (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وكان من أبرز العمليات التي نفذت خلال هذا العام، عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد البطل خيري علقم داخل مستوطنة النبي يعقوب في القدس، وقتل فيها (7) مستوطنين وأصيب (12) آخرون بجراح أغلبها وصفت بالخطيرة.

وقتل مستوطنان وأصيب 7 آخرين بجراح، يوم أمس الجمعة، في عملية دهس بطولية نفذها الشاب حسين قراقع في مدينة القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين