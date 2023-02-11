عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا يرتفع إلى 83

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى 83، بعد وفاة سيدة وابنتها في مدينة أنطاكيا التركية.

وأفاد مصادر فلسطينية، بوفاة فاتن غازي حسين صوالحة (48 عامًا)، وابنتها (21 عامًا)، جراء الزلزال في مدينة أنطاكيا.

وأمس تم الإعلان عن وفاة كلٍّ من: هدى سويد، وهيثم سويد، ومحمد سويد، وعامر دخل الله، في أنطاكيا، وكانوا جميعهم يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

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وفي وقت سابق، تم تأكيد وفاة عائشة باكير، وعبد الله باكير، وعبد المعين باكير، في مدينة انطاكيا، علما أنهم من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا في سوريا، وانتقلوا للعيش في تركيا.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد تمكنت، أول أمس الخميس، من انتشال جثة الطبيب يوسف مجدي درابية من قطاع غزة، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد فقدان أثره لمدة ثلاثة أيام متواصلة جراء الزلزال، بينما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثة المواطن الفلسطيني حسن محمد ديمير وزوجته، من تحت أنقاض منزلهما المدمر في مدينة أديمان التركية.

ووصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 32، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

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ومن الجدير ذكره أن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الإثنين الماضي، في سوريا وتركيا، ارتفعت إلى أكثر من 23 ألف شخص، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين في أجواء من البرد الشديد.

ولقي 20213 شخصا مصرعهم في تركيا، و3553 شخصا في سوريا، حسب السلطات ومصادر طبية، ليرتفع مجموع القتلى إلى 23766 شخصا.

المصدر / وكالات