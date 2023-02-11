الاحتلال يستهدف بقنابل الغاز المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بقنابل الغاز المدمع المزارعين و ورعاة الأغنام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة؛ دون أن يُبلّغ عن إصابات.

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وأوضحت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإطلاق عدد من قنابل الغاز المدمع صوب المزارعين ورعاة أغنام قرب السياج الفاصل، شرق بلدة عبسان الجديدة شرق محافظة خان يونس.

كما ذكرت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال أطلقت كذلك قنابل غاز صوب الأراضي الزراعية، شرق بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.

المصدر / فلسطين أون لاين