موعد مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية 2023.. وتفاصيل أخرى

محمد زقوت

يترقب مشجعو نادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية لموسم 2022-2023 بين الفريقين.

والتي تقام على أرض المغرب ويشارك فيها 7 أندية ممثلة عن جميع قارات العالم، وهم بطل دوري أبطال أوروبا وبطل دوري أبطال أفريقيا وبطل أمريكا الشمالية وبطل أمريكا الجنوبية وبطل قارة أوقيانوسيا، بطل قارة آسيا لعام 2021 ووصيف بطل أفريقيا نادي الأهلي المصري.

وقد نجح بطل دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد هزيمة نادي الأهلي المصري، ويرافق الريال إلى المباراة النهائية من هذه البطولة نادي الهلال السعودي بعد فوزه على نادي الوداد الرياضي ونادي فلامينغو البرازيلي.

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مشوار ريال مدريد في كأس العالم للأندية

استطاع نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في دور نصف النهائي من هذه البطولة من هزيمة نادي الأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد، ليتأهل إلى مباراة نهائي كأس العالم للأندية والذي سبق وأن توج بها 4 مرات في تاريخه وهو عدد مشاركاته في هذه البطولة.

مشوار الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

استطاع نادي الهلال السعودي بطل قارة آسيا 2021 في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية الحالية من هزيمة نادي الوداد الرياضي المغربي بطل دوري أبطال أفريقيا بركلات الترجيح 5 مقابل 3 بعد التعادل 1 مقابل 1، ويكرر فوزه في مباراة نصف النهائي على نادي فلامينغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3 أهداف مقابل 2، وتعد مشاركة الهلال السعودي في هذه البطولة المرة الثالثة في تاريخه، والتي يحلم بالتتويج بها بعد تقديمه أداءً رائعاً في مبارياته السابقة.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي.. نهائي كأس العالم للأندية 2022-2023

يبدأ موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2022-2023، والتي تستضيفها دولة المغرب من تاريخ 1 والتي تختتم اليوم 11 فبراير، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتنطلق صافرة حكم المباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال، في تمام الساعة التاسعة مساء 09:00م بتوقيت التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة مساء 10:00م بتوقيت السعودية وقطر.

حكم مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022-2023

أعلنت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن اختيار الحكم الإنجليزي أنتوني تايور لإدارة المباراة النهائية لهذه البطولة بين الريال والهلال السعودي.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد والهلال السعودي 2023

تذاع المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2022-2023 على عد قنوات رياضية عربية:

القناة الرياضية المغربية 3.

قناة SSC EXTRA 1 HD .

قناة SSC EXTRA 2 HD .

قناة SSC1 HD

معلقو مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023

تذاع المباراة ريال مدريد والهلال السعودي اليوم عبر 3 قنوات رياضية عربية وكما يشرف على التعليق على هذه المباراة الكبيرة 3 معلقين كبار وهم:

هشام فرج على قناة المغرب الرياضية 3.

عيسى الحربين على قناة SSC EXTRA 1 HD &2 HD .

فهد العتيبي على قناة SSC1 HD .

تشكيلات الريال والهلال المتوقعة في نهائي كأس العالم للأندية 2023

تشكيلة ريال مدريد ضد الهلال المتوقعة

حارس المرمى: أندرو لونين.

في خط الدفاع: ناتشو، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، إيدر ميليتاو (كامافينغا).

في خط الوسط: أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس.

في خط الهجوم: كريم بنزيمة، فالفيردي، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة الهلال السعودي ضد ريال مدريد المتوقعة

حارس المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هونغ سن، على البليحي، خليفة الدوسري.

في خط الوسط: كاريو، كوريلا، ماريجا، فيتو.

في الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو.

المصدر / فلسطين أون لاين