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هيئة المعابر: 12017 مغادراً و10505 وافدين عبر حاجز بيت حانون

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هيئة المعابر: 12017 مغادراً و10505 وافدين عبر حاجز بيت حانون

11 فبراير 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (5-10 فبراير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 12017 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10505 وافدين.

ولفتت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11868 مواطناً و124 أجانب، و25 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10331 مواطناً، و127 أجنبيًا، و41 من فلسطينيي الداخل، و6 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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