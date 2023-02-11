الاحتلال يبعد مرابطاً من عكا عن المسجد الأقصى

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المرابط أبو بكر الشيمي، صباح اليوم السبت، قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.

واعتقلت قوات الاحتلال "الشيمي" يوم أمس الجمعة، أثناء دخوله من باب الأسباط، حيث احتجز في مركز توقيف القشلة حتى الساعة 10 مساءً.

وفي معرض رده على قرار الإبعاد، قال أبو بكر الشيمي، خلال تصريحات صحفية: إن "الاحتلال يهدف لتفريغ الأقصى من المسلمين، وخاصة قبيل شهر رمضان المبارك حيث يخطط لأمر خطير بحق المسجد"، مضيفاً: إن "التهديدات كبيرة بحق المسجد الأقصى".

ودعا للرباط واليقظة وتحمل الجميع للمسؤولية تجاه المسجد من أي أذى قد يلحق به بسبب مخططات الاحتلال، مؤكداً إصراره على الوصول إلى المسجد الأقصى، والبقاء بجواره في كل وقت وحين، والصلاة في أقرب مكان يستطيع الوصول إليه.

وأبو بكر الشيمي من مدينة عكا في العقد السادس من عمره، دأب منذ 10 أعوام على التواجد في الأقصى بأغلب الأيام مواظباً على أداء الصلوات، تعرض للإبعاد عن مدينة القدس وأسوار البلدة القديمة عدة مرات إلا أنه يعود إليها بمجرد انتهاء مدة الإبعاد.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف المقدسيين من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموما والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وصولا إلى تهويد مصلى باب الرحمة.

ويمارس الاحتلال سياسة الإبعاد بحق الفلسطينيين عبر أشكال متعددة، من بينها الإبعاد عن مناطق محددة لها طابع ديني وتاريخي ويعمل الاحتلال على تهويدها.

المصدر / فلسطين أون لاين