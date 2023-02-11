الشروع بترميم مواقع الحجارة المتساقطة من قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

شرعت الطواقم الهندسية، صباح اليوم السبت، 11 فبراير 2023 بأعمال ترميم الحجارة الخارجية لمصلّى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك بعد سقوطه قبل 4 أيام.

وكانت مصادر مقدسية أفادت بأن حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك تساقطت، يوم الاثنين الماضي، من الجهة الغربية أسفل المزراب جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيس لمصلى قبة الصخرة.

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وأوضحت أن الحجر هو بلاط خزفي بقياس 20*20 سم تقريباً، وأضيف بعد الترميم المصري الأخير لقبة الصخرة، وذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لأعمال الترميم داخل المسجد.

يذكر أن هذه الحادثة تكررت عدة مرات، حيث تساقطت حجارة من أعمدة المسجد الأقصى، بدءا من منتصف يونيو/حزيران العام الماضي، كما سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم، أيضاً سقطت حجارة من أحد تيجان العمود الأيسر لباب النبي "المزدوج الغربي"، الذي يؤدي إلى الزاوية والمكتبة الختنية داخل مصلى "الأقصى القديم"، نهاية أغسطس الماضي.







المصدر / فلسطين أون لاين