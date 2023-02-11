تعرّف على حالة الطقس اليوم السبت 11 فبراير

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تتحسن حالة الطقس في فلسطين مع بقائها باردة بشكل عام، إلا أن الشمس ستكون ضيف مرحب به لتعديل بردوة الطقس نوعاً ما.

الطقس اليوم السبت 11 فبراير

وبتفصيل أكثر، توقعت الأرصاد أن يسود اليوم السبت، أجواء غائمة جزئيا إلى صافية، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، حيث يستمر الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

و يوم غدٍ الأحد، يكون الجوغائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويبقى الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس اليوم الاثنين 13 فبراير

ويوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ تغير ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس اليوم الثلاثاء 14 فبراير

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا بشكل عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين