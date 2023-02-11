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بايدن يطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في تاريخ أمريكا

11 فبراير 2023 . الساعة 05:38 بتوقيت القدس
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بايدن

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمطالبة الكونغرس بأكبر ميزانية دفاعية للسنة المالية 2024.

وأفادت صحفية الأمريكية، بأن، الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة بانتظام لأوكرانيا.

وبحسب الصحيفة فإن الحكومة "قريبة جدا" من البت في المبلغ النهائي للموازنة المقرر إدراجه في إجمالي طلب الموازنة للسنة المالية المقبلة وتقديمها في مارس المقبل.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي مايكل ماكورد المسؤول عن الشؤون المالية" أتوقع أن تكون هذه الميزانية أكبر مما وافق عليه الكونغرس العام الماضي".

يذكر أن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2023 (التي تبدأ في 1 أكتوبر 2022) رقما قياسيا قدره 858 مليار دولار.

المصدر / وكالات
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