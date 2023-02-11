"غالانت" يفرض عقوبات مالية على أسرى مقدسيين

أصدر ما يسمى بوزير قوات الاحتلال، "يوآف غالانت"، الجمعة، أوامر بفرض عقوبات مالية على 87 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة، بحجة تلقيهم أموالا من السلطة الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية، أن "يوآف غالانت"، وقع على مذكرة حجز أموال الأسرى المقدسيين في سجون الاحتلال، بقيمة ملايين الشواقل بحجة تلقيهم إياها من السلطة، وذلك في إطار التضييق على المقدسيين.

وفي السياق ذاته، أوعز رئيس وزراء الاحتلال، "بنيامين نتياهو"، بإغلاق منزل الشهيد حسين خالد قراقع في بلدية العيسوية، الذي استشهد، الجمعة، برصاص مستوطنين عند مفترق النبي صموئيل شمال غرب القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لهدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين