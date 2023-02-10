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بيان مهم من المديرية العامة للدفاع المدني بغزة

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بيان مهم من المديرية العامة للدفاع المدني بغزة

10 فبراير 2023 . الساعة 23:05 بتوقيت القدس
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قالت المديرية العامة للدفاع المدني بغزة، إنها سجلت الجهات المختصة خلال الساعات الماضية، عدداً من حالات الاختناق في حوادث مختلفة بقطاع غزة، نتيجة عدم اتخاذ احتياطات الأمان عند استخدام وسائل التدفئة أو تمديدات الغاز داخل المنازل، أدت إحداها إلى وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقاً بفعل موقد فحم، ووفاة طفل وإصابة 5 من أفراد أسرته في حادث آخر نتيجة تسريب للغاز.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين لتوخي الحذر عند استعمال وسائل التدفئة المختلفة داخل البيوت، وضرورة اتخاذ احتياطات الأمان عند إشعال المدافئ بأنواعها، والتأكد من تأمين مصادر وتمديدات الغاز، لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين.

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى اتباع إرشادات السلامة التي يتم نشرها باستمرار عبر موقعها ومنصاتها الإعلامية حرصاً على السلامة العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #حوادث #مديرية الدفاع المدني

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