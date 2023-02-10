إيران تعلن تفاصيل تفكيكها لخلية ذات صلة بهجوم المسيرات

أعلنت إيران رسميا، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل تفكيكها لعناصر خلية، ذات صلة بهجوم المسيرات الذي وقع في أصفهان مؤخرا.

وقالت إيران إنها اعتقلت العناصر الرئيسية وراء الهجوم بالمسيرات، على موقع تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، متهمة في ذات الوقت (إسرائيل) بالوقوف وراء الهجوم.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه "جرى تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" بالعربية.

وأضاف البيان "نظرا لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقا".

وتابع "ما هو مؤكد حتى الآن هو ضلوع عملاء الكيان الصهيوني المؤقت في هذا الهجوم الفاشل".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيّرة في 28 كانون الثاني/يناير استهدف "مجمع مصانع" تابعا لوزارة الدفاع في أصفهان.

وقالت وزارة الدفاع حينها إن منظومة الدفاع الجوي دمرت إحدى المسيّرات وانفجرت اثنتان أخريان "بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية"، مضيفة أنه لم تقع إصابات ولحقت أضرارا طفيفة بالموقع المستهدف.

المصدر / وكالات