174 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس خلال أسبوع

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت 174 عملاً مقاوماً، خلال الفترة ما بين 03-02-2023 حتى 09-02-2023.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد استشهد في هذه الفترة 7 فلسطينيين، فيما أصيب 4 إسرائيليين.

وتمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة استطلاع، وتحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية تابعة للاحتلال.

وتصدى المواطنون لـ15 اعتداء للمستوطنين، فيما شهدت الفترة 43عمليات إلقاء حجارة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة.

وقد سجل مركز "معطى"، اندلاع 6 مظاهرات، واندلاع المواجهات في 68 نقطة، وحرق منشآت وآليات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين