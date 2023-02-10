فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

174 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس خلال أسبوع

تطورات جديدة في شباب رفح بعد زيارة هنية واتحاد كرة القدم

ضربة موجعة لفلامينغو أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

مباراة الهلال وريال مدريد.. بين لقب تاريخي وآخر لتأكيد الهيمنة

الشرطة: وفاة مواطن وإصابة زوجته اختناقًا بغزة

القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.. تضم ميسي ومبابي ونجم ريال مدريد

مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام غرب سلفيت

المكبر يحافظ على صدارته لدوري المحترفين وهبوط إسلامي قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم "العيسوية" وتعتقل عددًا من أقارب الشهيد "قراقع"

أبو كويك: استشهاد الأسير "أبو علي" جريمة متجددة لسياسة القتل البطيء

174 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس خلال أسبوع

10 فبراير 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
...
174 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس خلال أسبوع

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث سجلت 174 عملاً مقاوماً، خلال الفترة ما بين 03-02-2023 حتى 09-02-2023.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد استشهد في هذه الفترة 7 فلسطينيين، فيما أصيب 4 إسرائيليين.

وتمكن الفلسطينيون من إسقاط طائرة استطلاع، وتحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية تابعة للاحتلال.

وتصدى المواطنون لـ15 اعتداء للمستوطنين، فيما شهدت الفترة 43عمليات إلقاء حجارة، و6 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و5 عمليات إلقاء عبوات ناسفة.

وقد سجل مركز "معطى"، اندلاع 6 مظاهرات، واندلاع المواجهات في 68 نقطة، وحرق منشآت وآليات عسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #الضفة #أعمال المقاومة #المقاومة في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة