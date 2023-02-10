تطورات جديدة في شباب رفح بعد زيارة هنية واتحاد كرة القدم

غزة / وائل الحلبي:

رفض عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة استقالة مجلس إدارة نادي شباب رفح، مؤكدا على ثقته الكبيرة بقدرة إدارة الزعيم على اجتياز الظروف الصعبة والوقوف إلى جانب اتحاد كرة القدم والمنظومة الرياضية بشكل عام لعبور الأزمة الحالية.

وكان هنية زار مقر نادي شباب رفح رفقة الدكتور أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح، في ظل اتخاذ إدارة النادي قرار بالاستقالة الجماعية في الاجتماع الأخير الذي جرى يوم الخميس، بعد تأكيد الاتحاد على استكمال مباريات الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور.

وقال ياسر المغربي عضو مجلس إدارة شباب رفح إن هنية رفض خطوة الاستقالة مشددا على أهمية ترتيب الأوضاع في كافة الجوانب، خاصة وأن قرار الاتحاد جاء بناء على توصيات من جهاز الشرطة.

وأضاف المغربي لـ:"فلسطين أون لاين" أن الصوفي أكد على قرار الاتحاد يمنع الجمهور من حضور المباريات جاء بناء على توصية أمنية وسياسية، وأن نادي شباب رفح لن يقف في وجه أي خطوة أو قرار قد يتسبب بالفوضى أو يهدد السلم الأهلي.

وفي نفس السياق استقبل شباب رفح وفدا من اتحاد كرة القدم كان على رأسه صلاح أبو العطا عضو الاتحاد برفقة عدد من الكوادر الرياضية والتنظيمية، حيث التقى إدارة النادي وطالبهم بالعدول عن خطوة الاستقالة والعودة عن قرار عدم استكمال الدوري بدون حضور الجمهور.

وأوضح أبو العطا خلال اللقاء أن اتحاد كرة القدم سيقوم بإجراء عملية تقييم شاملة بعد جولة وأخرى للوقوف على كافة المستجدات، مشددا على أن الاتحاد ينظر بعين الاهتمام والمسؤولية لعودة الجماهير للمدرجات حال توفرت الظروف الملائمة لذلك.

وكشف مصدر موثوق نية مجلس ادارة نادي شباب رفح عقد اجتماعا خلال الساعات القادمة، واصدار بيان رسمي يؤكد على موافقته خوض لقاء فريقه مع شباب خانيونس بدون حضور الجمهور بعد تلقيه وعود بأن قرار منع الجمهور سيخضع لتقييم مستمر.