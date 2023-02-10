ضربة موجعة لفلامينغو أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

يواجه فريق فلامينغو البرازيلي غيابات بالجملة، خلال مباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري، في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب، والتي تقام الساعة السادسة والنصف من مساء غد السبت بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الأهلي أمام ريال مدريد الإسباني 1-4، بينما تعثر فلامينغو أمام الهلال السعودي بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي، ليكتفي الفريقان المصري والبرازيلي بالمواجهة الترتيبية من أجل الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

غيابات فلامينغو أمام الأهلي

أعلن النادي البرازيلي عبر بيان رسمي إصابة الثنائي فيليبي لويس الظهير الأيسر، وليو بيريرا قلب الدفاع، دون أن يحسم موقفهما من المشاركة في المباراة، لكن صحيفة UOL البرازيلية أكدت غيابهما عن مواجهة الأهلي، قائلة: "الفريق سيفتقد 3 لاعبين مؤثرين؛ فيليبي لويس وليو بيريرا بداعي الإصابة، ولاعب الوسط غيرسون بسبب الإيقاف".

وتلقى غيرسون بطاقة حمراء خلال مباراة فلامينغو أمام الهلال في دور الأربعة، واحتسبت ضده ضربة جزاء سجل منها بطل آسيا هدفه الثاني في اللقاء. وفي نفس السياق، قالت الصحيفة إن الجهاز الفني للفريق ينوي استبعاد الظهير الأيمن ماتيوزينيو من التشكيلة الأساسية، بعدما قدم أداءً باهتًا أمام الهلال في المباراة الماضية، وتسبب في ضربة الجزاء الأولى.

المصدر / وكالات