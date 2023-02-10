مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام غرب سلفيت

سرق مستوطنون، اليوم الجمعه 6 رؤوس أغنام بمنطقة النويطف شمال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي : "إن مجموعه من المستوطنين هاجموا الرعاة أثناء تواجدهم بأراضيهم بمنطقة النويطف، وقاموا بالإعتداء بالضرب على المزارع عبد العزيز مرعي، وسرقة 6 رؤوس اغنام تعود ملكيتها للمزارع محمد مرعي.

وأضاف أن مواجهات حدثت بالمنطقة مع جنود الاحتلال الذين قاموا بحراسة وحماية المستوطنين المتواجدين بالمنطقة.

واشار عاصي إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متواصلة وملاحقة الرعاة ومنعهم من التواجد في أراضيهم من قبل عصابات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين