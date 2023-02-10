فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام غرب سلفيت

المكبر يحافظ على صدارته لدوري المحترفين وهبوط إسلامي قلقيلية

قوات الاحتلال تقتحم "العيسوية" وتعتقل عددًا من أقارب الشهيد "قراقع"

أبو كويك: استشهاد الأسير "أبو علي" جريمة متجددة لسياسة القتل البطيء

الزوايدة يغادر المركز الأخير والجلاء أول الهابطين

"حماس" تنعى الشهيد قراقع وتؤكد أن عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

اعتصام مفتوح لمواجهة هدم عمارة في حي واد قدوم

الكشف عن هوية الفدائي منفذ عملية القدس المحتلة

أرسنال وسيتي للعودة وليفربول للاستيقاظ من الكابوس في الدوري الانجليزي

إصابات في مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة

مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام غرب سلفيت

10 فبراير 2023 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
...

سرق مستوطنون، اليوم الجمعه 6 رؤوس أغنام بمنطقة النويطف شمال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي : "إن مجموعه من المستوطنين هاجموا الرعاة أثناء تواجدهم بأراضيهم بمنطقة النويطف، وقاموا بالإعتداء بالضرب على المزارع عبد العزيز مرعي، وسرقة 6 رؤوس اغنام تعود ملكيتها للمزارع محمد مرعي.

وأضاف أن مواجهات حدثت بالمنطقة مع جنود الاحتلال الذين قاموا بحراسة وحماية المستوطنين المتواجدين بالمنطقة.

واشار عاصي إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متواصلة وملاحقة الرعاة ومنعهم من التواجد في أراضيهم من قبل عصابات المستوطنين وقوات جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مستوطنون #سلفيت #سرقة رؤوس أغنام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة