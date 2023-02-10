المكبر يحافظ على صدارته لدوري المحترفين وهبوط إسلامي قلقيلية

غزة / وائل الحلبي:

حافظ جبل المكبر على صدارته لدوري "ooredoo" للمحترفين، بعد انسحاب فريق أهلي الخليل من أمامه، والتي كانت من المقرر أن تجمعهما في افتتاح الجولة الـ18، وهبط إسلامي قلقيلية لدوري الدرجة الأولى بعد تلقيه الخسارة من مركز بلاطة، فيما تمكن شباب الخليل من تحقيق فوز هام على السموع.

ضمن جبل المكبر البقاء في صدارة الترتيب بعد اعتماد فوزه الإداري على أهلي الخليل، الذي انسحب من المباراة التي كانت من المقرر أن تجمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

وأبلغ اتحاد كرة القدم المكبر بفوزه الإداري بسبب عدم قدرة فريق أهلي الخليل من الحضور بسبب الأزمة المالية لدى الأخير.

ورفع المكبر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، وبقي أهلي الخليل في المركز العاشر مؤقتا بتوقف رصيده عند 13 نقطة.

وودع إسلامي قلقيلية البطولة بشكل رسمي بعد خسارته من بلاطة بهدفين مقابل أربعة، ليتأكد هبوط الإسلامي للدرجة الأولى بنهاية المباراة التي جمعتهما على ستاد الجامعة الأمريكية.

الخسارة أوقفت رصيد الإسلامي عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير، وبفارق 12 نقطة عن أهلي الخليل صاحب المركز العاشر، وبقي بلاطة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

الإسلامي كان المبادر بالتسجيل عبر معتز الحوراني (16)، ليرد أدهم أبو رويس سريعا بعدها بدقيقتين مسجلا هدف التعادل لبلاطة، ليعود نفس اللاعب ويسجل هدف التقدم للجدعان في الدقيقة (35)، وفي الشوط الثاني عزز بلاطة النتيجة عبر محمد سبيتان (74) وفراس شلباية (76).

وعزز شباب الخليل من حظوظه في المنافسة على اللقب بفوزه على السموع بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد دورا.

شباب الخليل تقدم بهذه النتيجة للمركز الثاني مؤقتا برصيد 40 نقطة متفوقا على هلال القدس بالمواجهات المباشرة، ويتبقى مباراة للهلال في الجولة الـ18 أمام الأمعري، وتجمد رصيد السموع عند 14 نقطة في المركز التاسع.

هدف شباب الخليل الوحيد تمكن من تسجيله حمادة الجعبري في الدقيقة (57)