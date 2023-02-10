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الزوايدة يغادر المركز الأخير والجلاء أول الهابطين

10 فبراير 2023 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
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الزوايدة يغادر المركز الأخير والجلاء أول الهابطين
غزة / وائل الحلبي:

تمكن شباب الزوايدة من اقتناص فوز ثمين للغاية جدد فيه آماله بالهرب من مقصلة الهبوط، بعدما عاد من أمام الهلال بفوز بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب اليرموك، في افتتاح الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

فوز الزوايدة جعل الفريق يغادر المركز الثاني عشر والأخير للمرة الأولى منذ فترة طويلة، متقدما للمركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 12 نقطة على أمل البقاء فيه حال تعثر خدمات النصيرات في مباراته مع اتحاد خانيونس، وتوقف رصيد الهلال عند 23 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

هدف الفوز للزوايدة سجله المدافع ماجد بن حمد في الدقيقة (90+4).

وفي إطار نفس الجولة بالدرجة الأولى تمكن بيت لاهيا من الفوز على ضيفه الجلاء بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب بيت لاهيا.

رفع الفائز رصيده من النقاط إلى 26 في المركز السادس، وتوقف رصيد الجلاء عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير ليهبط الفريق بشكل رسمي للدرجة الثانية.

هدف بيت لاهيا الوحيد سجله إسماعيل أبو جراد في الدقيقة (73).

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#الجلاء #الزوايدة #فريق الزوايدة

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