اعتصام مفتوح لمواجهة هدم عمارة في حي واد قدوم

أعلن نشطاء مقدسيون وأهالي حي واد قدوم ببلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الجمعة عن بدء الاعتصام المفتوح، رفضا لسياسة هدم المنازل، وأقاموا صلاة الجمعة، ورفعوا الأعلام الفلسطينية على جدران المبنى المهددة بالهدم.

وقال الناشط المقدسي أحمد الغول: "من اليوم الجمعة سنبدأ بالاعتصام المفتوح تضامناً مع أصحاب العمارة المكونة من 13 شقة والمعرضة للهدم بقرار ساري المفعول حتى اللحظة".

وأكد الغول أن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال هي زلازل بفعل بشري، وتشرد مئات المواطنين بينهم الأطفال.

وأدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم في حي واد قدوم ببلدة سلوان، واندلعت على إثرها مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة أثناء أداء المواطنين لصلاة الجمعة.

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وقال المقدسي عماد الخطيب أحد سكان العمارة المهددة بالهدم: "كان هناك حشد أمام العمارة من المواطنين والنشطاء الذين قدموا إلينا تضامنا معنا، وصلينا الجمعة وفجأة هجموا علينا وضربوا قنابل غاز".

وأكد الخطيب أن العائلات استوفت كافة الشروط المجحفة من بلدية الاحتلال لمنع هدم العمارة ولإتمام ترخيصها، إلا أنها ما زالت تواصل رفضها الترخيص وتريد الهدم.

وشدد الخطيب على أن العائلات لن تخلي منازلها وستبقى صامدة وثابتة على أرضها وفي منازلها، ورافضة العقوبات الظالمة عليها من قبل بلدية الاحتلال في القدس.

معاناة طويلة

من جانبه قال المقدسي أبو محمود سكافي أحد سكان البناية، إنهم يعانون منذ أكثر من 8 سنوات، محاولين إصدار رخصة لها، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل، بسبب رفض بلدية الاحتلال لذلك.

وأضاف سكافي: "سنُصبح بلا مأوى، فلا بديل لدينا للسكن، خسرنا كل ما نملك، والحمد لله رب العالمين".

يُذكر أن سلطات الاحتلال صعدت من عمليات هدم منازل المقدسيين، منذ بداية العام الحالي، فقد هدمت أكثر من 30 منشأة ما بين سكنية وتجارية، بينما يُهدد شبح الهدم أكثر من 22 ألف مُنشأة أخرى، وفق إحصائيات مقدسية.

وإلى جانب العمارة في حي واد قدوم، يتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

وتعد بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، حيث يحاول اليوم تخريب مقبرة باب الرحمة وتجرفيها.

ويتهدد خطر الإخلاء والهدم كامل حي البستان في سلوان، لإقامة حديقة على أنقاض المنازل، بعد رفض كافة المخططات الهيكلية التي قدمت لترخيص الحي بأكمله.

كما يهدد خطر الإخلاء نحو 300 منزل فلسطيني سواء في حي بطن الهوى ببلدة سلوان أو في حي الشيخ جراح، إلى جانب تسهيلات حكومة الاحتلال أمام تسجيل الأراضي للمستوطنين في القسم الغربي في حي الشيخ جراح، بادعاء أنهم يملكون أراضي في المنطقة قبل عام 1948.

وخلال عام 2022 نفذت قوات الاحتلال (306) عمليات هدم وتجريف في القدس المحتلة، وسلمت ما يزيد عن (220) قراراً وإخطاراً بالهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين