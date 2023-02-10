إصابات في مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، واندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوبا، وأطلق خلالها جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأدى جمع من المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح ضمن الخطوات الرافضة لإقامة بؤرة "إفيتار" الاستيطانية، وأدوا خلالها صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا، وأعقبها انطلاق مسيرة توجهت لجبل صبيح.

واندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرقا؛ بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان على أرض البلدة.

كما أغلقت في وقت سابق قوات الاحتلال حاجز بيت دجن العسكري، في محاولة لمنع وصول المتضامنين والصحفيين وطواقم الإسعاف للمشاركة في المسيرة.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرة ببيت دجن المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في بيت دجن تعاملت مع ٣٦ إصابة، بينها إصابة مواطن بالحروق باليد نتيجة إصابته بقنبلة غاز، و35 إصابة بالاختناق بالغاز من ضمنهم طاقم الإسعاف.

وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.

ورفع عشرات المواطنين الأعلام الفلسطينية على حاجز حوارة جنوب نابلس عقب إغلاقه من قبل قوات الاحتلال، في تحدٍ جديد لسياسات الاحتلال.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل قضاء نابلس، واعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل خلال الاقتحام ووسط انتشار مكثف في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين عصام فايز منصور (22 عاما)، وسامح عادل دويكات (25 عاما)، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما في بلدة كفر قليل.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجز عسكريا على دوار دير شرف شمال غرب مدينة نابلس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين المارين من المنطقة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، إثر خروج المسيرة الأسبوعية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وتوجهت لمدخل القرية المغلق.

وتشهد قرية كفر قدوم منذ 11عاما مواجهات أسبوعية بين سكانها وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وينظم أبناؤها مسيرات أسبوعية بعد صلاة الجمعة احتجاجا على إغلاق المدخل الرئيسي للقرية منذ سنوات.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأصيب المواطن سفيان محمد الجعبة (38 عاما) في منطقة قلقس جنوب مدينة الخليل، وذلك بعد ان دهسه مستوطن ولاذ بالفرار.

ونقل المواطن الجعبة الى مستشفى الأهلي بالمدينة، ووصف مصادر طبية بالمستشفى إصابة المواطن بالطفيفة، حيث كسرت يده.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان، الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز السام صوب الأهالي بعد إقامة صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم في حي واد قدوم ببلدة سلوان.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين