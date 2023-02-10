مواجهة سهلة لبايرن قبل مباراة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

يخوض بايرن ميونيخ المتصدر بروفة سهلة عندما يستضيف بوخوم الخامس عشر، السبت في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، التي تشهد قمة بين أونيون برلين الثاني ولايبزيغ الرابع.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للنادي البافاري رغم ترجيح كفته على الورق بحكم تواضع ضيفه، حيث ستكون فرصة له لوضع اللمسات الأخيرة قبل القمة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي في إحدى قمم الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل بايرن مباراة السبت بمعنويات عالية بعدما عاد إلى سكة الانتصارات وتحديدا في الدوري بعد تعثره بالتعادل ثلاث مرات متتالية، فحقق انتصارين مدويين خارج القواعد على حساب مضيفيه ماينتس 4-صفر في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، وفولفسبورغ 4-2 في الدوري، علما أنه أكمل المباراة الأخيرة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 اثر طرد لاعب وسطه يوزوا كيميش.

ويستعيد المدرب يوليان ناغلسمان خدمات الدوليين قطب دفاعه الفرنسي دايو أوباميكانو والكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ اللذين غابا عن المباراة الأخيرة بسبب الإصابة دون أن يتأثر الفريق بفضل تألق الدولي الفرنسي كينغسلي كومان وتسجيله ثنائية في مرمى فولفسبورغ إلى جانب جمال موسيالا صاحب اهدف الرابع الحاسم.

وأشاد ناغلسمان بموسيالا و"هدفه الحاسم"، بالقول "أشكر الله على تسجيلنا هذا الهدف الذي كان مهماً جداً بالنسبة لنا"، مضيفا "جمال لعب بشكل جيد جداً وبسلاسة. أنا راضٍ جداً جداً (عن أداء اللاعب)".

المصدر / وكالات