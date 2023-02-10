الكشف عن هوية الفدائي منفذ عملية القدس المحتلة

أعلنت سلطات الاحتلال أن منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة هو الشاب حسين قراقع ويبلغ من العمر 30 عاما.

وقالت مصادر عبرية إن قراقع هو من نفذ عملية الدهس في القدس المحتلة، ويبدو أنه انتظر جيدا محطات الانتظار حتى امتلأت بالمستوطنين وهاجمهم بقوة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال بدأت حملة اعتقالات في صفوف عائلة منفذ قراقع.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أصدر قرارا بإغلاق منزل قراقع وهدمه مباشرة.

وفور إعلان هوية المنفذ، توافد فلسطينيون على منزل منزل الشاب حسين قراقع منفذ عملية القدس، في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم.