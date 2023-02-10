الاحتلال يشرع بإجراءات انتقامية بعد عملية القدس المحتلة

بدأ الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، تنفيذ إجراءات انتقامية في القدس المحتلة، بعد عملية الدهس التي نفذها الشاب حسين قراقع، في محطة الحافلات والتي أدت إلى مقتل مستوطنين وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بإغلاق منزل منفذ العملية فورًا، تمهيدًا لهدمه.

وأوردت أيضًا أن من بين الأوامر التي صدرت عقب العملية اعتقال أقارب المنفذ، وتعزيز انتشار القوات في القدس المحتلة.

وقال الوزير السابق، أفيغدور ليبرمان، "يجب أن يعود الردع والشعور بالأمن إلى كل جزء من البلاد، فلا يجوز الاستمرار في الخضوع للإرهاب".

فيما علق رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش حول عملبية القدس المحتلة: "نحن نتعامل مع وحوش".