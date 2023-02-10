أول تعقيب من حماس على عملية الدهس بالقدس المحتلة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر.

وأضاف قاسم في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن عملية القدس اليوم تؤكد من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للإلتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الإسرائيلية الفاشية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.

وتابع، "على الاحتلال أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".