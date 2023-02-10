فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل مستوطنين وإصابة 7 آخرين بعملية دهس بالقدس المحتلة

أول تعقيب من حماس على عملية الدهس بالقدس المحتلة

70 ألف مصلٍّ أدوا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

القيادي جبارين: سياسة القتل الممنهج بحق الأسرى تجاوز لكل الأعراف والقوانين

"صعوبات التعلم".. معضلة يمكن محاصرتها بالوعي والتعامل المبكر

"مواهب حواء".. نافذة تمكِّن 40 مهارة نسوية من سد احتياجاتهن

النقل: جهود لحل أزمة المركبات المحتجزة في معبر بيت حانون

الحركة الأسيرة تعلن الحداد .. ومؤسسات مختصة تتهم الاحتلال بتعمد قتل وتصفية الأسرى

حماس تحمّل الاحتلال مسؤولية جريمة القتل البطيء للأسير أبو علي

القانوع: استشهاد الأسير أبو علي جريمة إسرائيلية بشعة وانتهاك صارخ للأعراف الدولية

أول تعقيب من حماس على عملية الدهس بالقدس المحتلة

10 فبراير 2023 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
...
حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن العملية البطولية في القدس هي رد فعل طبيعي على كل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة الاحتلال في مخيم عقبة جبر.

وأضاف قاسم في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن عملية القدس اليوم تؤكد من جديد بأن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة سيواصلون التصدي للاحتلال حتى كنسه عن أرضنا، وأنه لا مجال للإلتفاف على ثورة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الضربات المتتالية التي يتلقاها الاحتلال من قبل الشباب الثائر، هي دليل واضح بأن الشعب الفلسطيني لا يخشى كل القرارات الإسرائيلية الفاشية ولا توقف ثورة الشعب، وهي أكبر بكثير من أن يلتف عليها أي أحد.

وتابع، "على الاحتلال أن يعرف بأن لكل فعل رد فعل، ولكل جريمة يرتكبها بحق شعبنا لها رد مناسب في الميدان".

تويتر تويتر
#حماس #القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة