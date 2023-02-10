مقتل مستوطنين وإصابة 7 آخرين بعملية دهس بالقدس المحتلة

قتل مستوطنان وأصيب 7 آخرين بجراح في عملية دهس بطولية نفذها شاب فلسطيني في مدينة القدس المحتلة ظهر اليوم الجمعة.

ووصفت جراح 3 من المصابين بالحرجة، فيما أصيب الباقي بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة.

وأفادت مصادر مقدسية أن المنفذ هاجم بسيارته تجمعاً للمستوطنين قرب محطة للحافلات في "حي راموت الاستيطاني" المقام على أراضي المدينة المحتلة.

وذكرت أن منفذ العملية هو شاب مقدسي لا يتجاوز ال30 من عمره، كان يستقل سيارة من نوع (مازدا) زرقاء اللون، انتظر احتشاد المستوطنين في الموقع قبل دهسهم.

واستشهد منفذ العملية البطولية جراء إطلاق الرصاص عليه، وإصابته بعدة رصاصات في أنحاء جسده.

واستنفر الاحتلال قواته في مدينة القدس بعد عملية الدهس، كما وصل إلى موقع العملية عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومة الاحتلال.

وتأتي العملية بعد ساعات من استشهاد الأسير أحمد أبو علي من الخليل بسبب جريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء في سجون الاحتلال.

وشهد الأسبوع الماضي استشهاد 5 من مقاومي كتائب القسام خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.





















المصدر / فلسطين أون لاين