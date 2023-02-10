القانوع: استشهاد الأسير أبو علي جريمة إسرائيلية بشعة وانتهاك صارخ للأعراف الدولية

أكد الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانــوع، أن استشهاد الأسير أحمد أبو علي بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال جريمة إسرائيلية بشعة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، أن ارتقاء الأسير أحمد أبو علي يرفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ 235 شهيداً وهو ما يعكس إجرام الاحتلال ووحشيته في التعامل الأسرى وتحديداً المرضى وكبار السن.

وأهاب الناطق باسم الحركة، بكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالخروج عن صمتها والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتهددهم الموت في كل لحظة بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

المصدر / فلسطين أون لاين