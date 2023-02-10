فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحركة الأسيرة تعلن الحداد .. مؤسسات مختصة تتهم الاحتلال بتعمد قتل وتصفية الأسرى

القانوع: استشهاد الأسير أبو علي جريمة إسرائيلية بشعة وانتهاك صارخ للأعراف الدولية

نبوءات وليام بيرنز بانتفاضة ثالثة

عن الزلزال الكبير .. والمادة المصوّرة التي تحرِّكنا

من دايتون إلى فنزل.. خطط أمنية فاشلة

إطلاق حملة "فلسطين معكم" لإغاثة متضرري الزلزال في تركيا وسوريا

السلطة لا تلقي بالًا بإضرابات المحامين لوقف تمديد اعتقال "السياسيين"

اشتباكات ومواجهات مع الاحتلال في جنين ورام الله

استشهاد الأسير أحمد أبو علي من الخليل بسبب جريمة الإهمال الطبي

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

القانوع: استشهاد الأسير أبو علي جريمة إسرائيلية بشعة وانتهاك صارخ للأعراف الدولية

10 فبراير 2023 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
...
الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

أكد الناطق باسم حركة حماس د.عبد اللطيف القانــوع، أن استشهاد الأسير أحمد أبو علي بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال جريمة إسرائيلية بشعة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية

وأضاف القانوع في تصريح صحفي، أن ارتقاء الأسير أحمد أبو علي يرفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ 235 شهيداً وهو  ما يعكس إجرام الاحتلال ووحشيته في التعامل الأسرى وتحديداً المرضى وكبار السن.

وأهاب الناطق باسم الحركة،  بكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية بالخروج عن صمتها والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يتهددهم الموت في كل لحظة بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #الأسير #القانوع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة