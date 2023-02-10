خدمات جباليا يلتحق بالصداقة في النهائي

غزة / مؤمن الكحلوت:

تأهل خدمات جباليا لنهائي بطولة شهداء جنين التنشيطية لكرة الطائرة، عقب فوزه على اتحاد الشرطة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على صالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وتمكن الخدمات من الفوز في الشوط الأول بنتيجة (25_19)، لكن اتحاد الشرطة حسم نتيجة الشوط الثاني لصالحه بنتيجة (25_21)، قبل أن ينتفض خدمات جباليا ويفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة

(25_16)، (25_16) تواليا.

قاد اللقاء طاقم حكام مكون من : ياسر أبو عبيد " حكم أول"، جهاد أبو حبل"حكم ثاني"، محمد مهاني " مسجل"، جمال حسونة مقيما للحكام، والدكتور أحمد صالح مراقبا للمباراة.

ويواجه خدمات جباليا منافسه الصداقة يوم الأحد المقبل في نهائي البطولة، على صالة سعد صايل، عند السادسة مساء.