لاعبان يُغادران غزة عبر معبر رفح البري ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة اللاعبان ريان ريان وإبراهيم أبو رحال، لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة منتصف الشهر الحالي.

وغادر أبو رحال وريان غزة أمس، عبر معبر رفح البري، للحاق ببعثة الفدائي، على أن يلتحق بهما عضو الاتحاد د. أحمد حمدان يوم الأربعاء القادم.

ويعتبر أبو رحال " خدمات البريج"، وريان " خدمات المغازي "، من أفضل اللاعبين في غزة حاليا، حيث سبق للأول وأن شارك في أكثر من بطولة خارجية، بينما تعتبر هذه أول مرة يلتحق بها ريانةفي صفوف الفدائي، بعد تألقه اللافت في وقت سابق.

وأبدى عدد من المتابعين للعبة كرة السلة، امتعاظهم من آلية اختيار لاعبي المنتخب الوطني من غزة، حيث لم يسبق وأن حضر المدير الفني لغزة لحضور المباريات واختيار اللاعبين.