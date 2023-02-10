فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أهمها إنقاص الوزن .. تعرف على الفوائد الصحية للزنجبيل

قطر تُخطط لشراء نادٍ كبير في الدوري الإنجليزي

خدمات جباليا يلتحق بالصداقة في النهائي

لاعبان يُغادران غزة عبر معبر رفح البري ..

بن غفير يصدر أوامر بإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات

مسؤول أميركي يؤكد أن المنطاد الصيني مجهّز بمعدات تجسّس

العواودة: أبناء سلوان يقفون سدا منيعا في وجه غطرسة المحتل الفاشي

شهداء أريحا بين ضيق الاحتلال وسعة المقاومة

شاهد: سوبر هاتريك رونالدو في مباراة النصر والوحدة

مئات المستوطنين يقتحمون "خربة الدير" بالأغوار الشمالية

لاعبان يُغادران غزة عبر معبر رفح البري ..

10 فبراير 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة اللاعبان ريان ريان وإبراهيم أبو رحال، لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة منتصف الشهر الحالي.

وغادر أبو رحال وريان غزة أمس، عبر معبر رفح البري، للحاق ببعثة الفدائي، على أن يلتحق بهما عضو الاتحاد د. أحمد حمدان يوم الأربعاء القادم.

ويعتبر أبو رحال " خدمات البريج"، وريان " خدمات المغازي "، من أفضل اللاعبين في غزة حاليا، حيث سبق للأول وأن شارك في أكثر من بطولة خارجية، بينما تعتبر هذه أول مرة يلتحق بها ريانةفي صفوف الفدائي، بعد تألقه اللافت في وقت سابق.

وأبدى عدد من المتابعين للعبة كرة السلة، امتعاظهم من آلية اختيار لاعبي المنتخب الوطني من غزة، حيث لم يسبق وأن حضر المدير الفني لغزة لحضور المباريات واختيار اللاعبين.

تويتر تويتر
#المنتخب الوطني لكرة السلة #ريان ريان #إبراهيم أبو رحال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة