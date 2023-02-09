استقالة جماعية لإدارة نادي شباب رفح

رفح/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مسؤول عن قرار مجلس إدارة نادي شباب رفح عقب نهاية الاجتماع المطول الذي عقده مساء اليوم الخميس، في إطار تمسكه بموقفه الرافض لخوض المباريات المتبقية للفريق في الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور.

وقال المصدر لـ"فلسطين أون لاين": إن إدارة النادي قررت تقديم الاستقالة الجماعية، لكنها رفضت الاعلان عنها لحين تقديمها رسميا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة والجهات المعنية، مبينا أن المساعي التي جرت في الساعات الماضية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لم تصل لحلول مرضية.

وأكد المصدر أن إدارة شباب رفح ستعلن عن الاستقالة رسميا بعد غد السبت، في ظل الضغوط من عدة جهات لعدم الاعلان عنها في الوقت الحالي.

وكان شباب رفح أعلن عدم خوض أي مباراة في الدوري بدون حضور الجماهير بعد قرار الاتحاد الذي أعقب الأحداث التي جرت بعد مباراة شباب رفح والشجاعية، فيما رد الاتحاد بالإعلان عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار منع الجمهور.