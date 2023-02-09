أطفال غزة يتضامنون مع تركيا وسوريا عقب الزلزال

تضامن عشرات الأطفال من قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، مع تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي ضرب البلدين وتسبب في مصرع وإصابة آلاف الأشخاص.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نُظمت في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها: "تركيا في القلب" و"دعما لأشقائنا السوريين، و"قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم".

كما حمل الأطفال صورًا للدمار الذي حلّ بتركيا وسوريا جرّاء الزلازل، إلى جانب علمَي فلسطين وتركيا.

وقال عبد الله العشي أحد المشاركين في الفعالية: "نجتمع لنعرب عن دعمنا للشعبين السوري والتركي جرّاء الزلزال المدمر الذي حل بالبلدين".

وأضاف: "نعبّر عن تضامننا مع الشعبين التركي والسوري اللذين لطالما قدّما يد العون والمساعدة للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة المحاصر".

بدوره، قال الطفل عبد الكريم مرتجى: "نحن أطفال غزة نعرب عن أصدق مشاعر الحب والمواساة والتضامن مع تركيا وسوريا في المصاب الكبير الذي حلّ بهم إثر الزلزال المدمّر".

وأضاف في كلمة له خلال الوقفة: "قلوبنا معكم كما كانت قلوبكم معنا دومًا، نحن على ثقة بأنكم سوف تتجاوزون المحنة جميعا، ندعو الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل والرحمة للضحايا".

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه بعد ساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / فلسطين أون لاين