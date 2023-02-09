الاحتلال يفرج عن الأسير قسام البرغوثي من رام الله

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير قسام البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

وأفرج الاحتلال عن الأسير البرغوثي، بعد اعتقال دام سنة ونصف، قضاها في سجن النقب الصحراوي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير البرغوثي إداريًّا، وجددت له الاعتقال الإداري لأكثر من أربع مرات.

وفي 2020، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الأسير قسام البرغوثي في بلدة كوبر.

تجدر الإشارة إلى أنّ الأسير قسام هو نجل القيادي في حركة حماس الشهيد مجد البرغوثي والذي استُشهد في أحد مراكز التحقيق التابعة لجهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله عام 2008.

المصدر / فلسطين أون لاين