مباريات الجمعة في دوري غزة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق عصر غدا الجمعة منافسات الجولة الـ18 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، بعد قرار الاتحاد باستئناف بطولتي الدوري ومنع الحضور الجماهيري في الدرجة الممتازة.

الهلال x شباب الزوايدة

على ملعب اليرموك يستقبل الهلال ضيفه شباب الزوايدة وعينه على اقتناص فوز جديد يواصل فيه الفريق صحوته التي بدأها قبل جولتين، فيما يريد الزوايدة تجديد آمالهم في مغادرة المركز الأخير والهرب من الهبوط.

الهلال رفع رصيده قبل هذه المباراة إلى 23 نقطة في المركز الخامس، وسيتقدم للمركز الرابع مؤقتا في حالة الفوز على الزوايدة.

بدوره يتطلع الزوايدة لخطوة جديدة تساعد الفريق في مغادرة المركز الثاني عشر والأخير حتى ولو بشكل مؤقت، وتذليل الفارق مع شباب خانيونس الذي يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة، فيما يملك الزوايدة في رصيده 9 نقاط.

بيت لاهيا x الجلاء

سيكون بيت لاهيا في مهمة سهلة نسبيا للعودة إلى سكة الانتصارات، عندما يلتقي ضيفه الجلاء على ملعب بيت لاهيا، في افتتاح الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى.

اللهاونة يبحثون عن الفوز والحفاظ على سجل الفريق خاليا من الخسارة للجولة التاسعة على التوالي، إلا أن النقاط الثلاث تمثل الخيار الأبرز للفريق صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة.

الجلاء سيكون في اختبار مصيري من أجل التمسك بأمل البقاء، حيث سيودع الفريق الدرجة الأولى رسميا حال خسارته، خاصة وأنه يملك في رصيده 3 نقاط وسيتوسع الفارق بينه وبين أهلي النصيرات والمجمع إلى 13 نقطة وهذا ما سيعجز عن تحصيله في المباريات الأربعة التي ستتبقى له في مشوار البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين