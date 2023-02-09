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عبر تقديم مرافعاتها لمحكمة العدل حول ما هية الاحتلال

"حماس" تدعو دول العالم للانتصار للقضية الفلسطينية

09 فبراير 2023 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدول كافة إلى تقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.

وقالت الحركة في بيان: "نرحب بإعلان محكمة العدل الدولية إتمام تحديد تواريخ تقديم الردود والمرافعات المكتوبة حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

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وعَدَّت حركة حماس الإعلان خطوة إضافية نحو الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية وتجريم الاحتلال الإسرائيلي الفاشي الذي لا يتوقف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

ودعت كل الدول ووكالات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة إلى تقديم مرافعاتها وتقاريرها حول الاحتلال وجرائمه إلى المحكمة، وذلك إنصافاً لحق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي الفاشي وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #محكمة العدل الدولية #الاحتلال الإسرائيلي #ما هية الاحتلال الإسرائيلي

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