لاعبو الأهلي يرفضون إكمال مشوار الفريق في الدوري

غزة/ وائل الحلبي:

قال هشام أبو شخيدم المدير الإداري لفريق أهلي الخليل إن ناديه أبلغ اتحاد كرة القدم نيته عدم خوض مباراته مع جبل المكبر في افتتاح الجولة الماضية من دوري المحترفين.

وأضاف أبو شخيدم لـ"فلسطين أون لاين" أن لاعبي الفريق لم يشاركوا في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب عدم تلقيهم مستحقاتهم منذ فترة طويلة، مبينا أن اتحاد الكرة أبلغ ناديه عن قرب صرف مستحقات الأندية قبل نهاية يناير الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث ليقرر لاعبي الفريق عدم خوض أي مباراة.

وأوضح أبو شخيدم أنه في حال توفر جزء من المستحقات المالية فإن النادي سيقوم بصرف رواتب اللاعبين حتى لو بشكل جزئي من أجل اكمال مشوارهم معه في دوري المحترفين.

وأشار إلى أن النادي يتواصل مع اللاعبين منذ عدة أيام لخوض المباراة، لكنهم رفضوا بشكل قاطع الاستجابة لكل المساعي في ظل تمسكهم بموقفهم بعدم المشاركة في أي مباراة قبل تلقيهم جزء من مستحقاتهم المتراكمة لدى النادي.

المصدر / فلسطين أون لاين