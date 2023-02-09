قرار حاسم من إدارة شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

كشف ياسر المغربي عضو مجلس إدارة نادي شباب رفح عن وجود مساعي من عدة أطراف وشخصيات رياضية، لتقريب وجهات النظر بين ناديه واتحاد كرة القدم بعد قراره عدم خوض أي مباراة بدون حضور الجمهور، مبينا أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا هاما مساء اليوم الخميس لتحديد القرار النهائي.

وأضاف المغربي لـ"فلسطين أون لاين" إن ناديه لديه قرار بتقديم استقالة مجلس الإدارة خلال الساعات القادمة، حال عدم توفر حل يكون مرضي لجميع الأطراف وتسليمها للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي سيتولي مسؤولية تشكيل لجنة تسيير أعمال للنادي وستكون هي صاحبة القرار عن تحديد مشوار الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد المغربي على أن اتحاد الكرة اتخذ قراره بناء على بيانات التهديد التي صدرت عقب الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، ليأتي موجها الاتهامات لنادي شباب رفح، الأمر الذي يجعل ادارة النادي أقرب لاتخاذ موقف حاسم حال استمرت هذه الأزمة.

وكان شباب رفح قد أعلن عدم خوض أي مباراة في الدوري بدون حضور الجماهير بعد قرار الاتحاد الذي أعقب الأحداث التي جرت بعد مباراة شباب رفح والشجاعية.

وشدد المغربي على أن مجلس ادارة النادي يقدر ويحترم جماهيره العريقة والتي كانت سند وداعم أساسي في مشوار شباب رفح على مدار السنوات الماضية، ولن يقبل أن يتم الزج أو استغلال الأمر بشكل سلبي ويتم توجيه أصابع الاتهام لناديه ولجماهير الأزرق الرفحي.

المصدر / فلسطين أون لاين