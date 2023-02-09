المكبر يسعى للحفاظ على صدارته لدوري المحترفين وشباب الخليل يلتقي السموع

غزة/ وائل الحلبي:

يسعى جبل المكبر للحفاظ على صدارته لترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين، عندما يلتقي أهلي الخليل في افتتاح الجولة الـ18 من البطولة، والتي تشهد لقاء يجمع شباب الخليل بجاره السموع، وسيكون مركز بلاطة في مهمة سهلة نسبيا عندما يلتقي إسلامي قلقيلية.

جبل المكبر يستقبل أهلي الخليل في مباراة تجمع الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ويريد فيها أصحاب الأرض اقتناص النقاط الثلاث وضمان البقاء في الصدارة دون النظر لبقية النتائج.

المكبر يتصدر الترتيب رغم تساويه مع هلال القدس في رصيد النقاط، حيث يكل منهما 40 نقطة إلا أن المكبر يتفوق بفارق المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثاني.

أهلي الخليل سيكون مطالبا بتحقيق الفوز وتفادي أي تعثر، خاصة مع تقليص الأمعري لفارق النقاط معه، حيث يتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الأمعري صاحب المركز الحادي عشر والمؤدي للهبوط.

بدوره يسعى شباب الخليل لمواصلة صحوته والتمسك بأمل المنافسة على اللقب، في مباراته أمام شباب السموع التي تجمعهما على ستاد دورا.

صحوة شباب الخليل في الجولة الماضية بعد الفوز الثمين على ثقافي طولكرم، أعادت التوازن للفريق عقب الخسارة من الظاهرية في الديربي الخليل، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع.

على الجانب الأخير يريد السموع تفادي الخسارة على أقل تقدير في مباراة اليوم، خاصة بعد الفوز الأخير له على أهلي الخليل في الجولة الماضية، الذي جعل السموع يتقدم للمركز التاسع برصيد 14 نقطة.

وعلى ستاد الجامعة الأمريكية يلتقي بلاطة وإسلامي قلقيلية، في مباراة يريد فيها الجدعان استعادة الانتصارات عقب الخسارة من المكبر في الأسبوع الماضي والذي أوقفت رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس.

الإسلامي يعلم أن تلقيه للخسارة من بلاطة ستعني هبوط الفريق للدرجة الأولى، مع توقف رصيده عند نقطة واحدة ليصبح الفارق بينه وبين أهلي الخليل 12 نقطة حال خسر الفريقين في الجولة الحالية.

المصدر / فلسطين أون لاين