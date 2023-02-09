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مركز "حماية": موقف عمدة برشلونة تجاه الاحتلال الإسرائيلي "شجاع"

09 فبراير 2023 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
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عمدة بلدية برشلونة السيدة آدا كولاو

شكر مركز حماية لحقوق الإنسان، عمدة بلدية برشلونة السيدة آدا كولاو، لموقفها الشجاع المتعلق بإلغاء اتفاقية التوأمة بين بلدية برشلونة و(تل أبيب).

وقال المركز في رسالة بعثها لعمدة بلدية برشلونة: "بالغ الاحترام والتقدير لموقفكم الشجاع المتعلق بإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية (تل أبيب)، وتجميد العلاقات المؤسسية مع مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، والذي جاء استجابة لمطالبات آلاف المواطنين ومئات الكيانات والنقابات في مدينة برشلونة، بسبب جرائم سلطات الاحتلال المتصاعدة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

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وبين المركز من خلال رسالته أن هذا الموقف عزز الأملَ في نفوس الفلسطينيين بوقوف المجتمع الدولي إلى جانبهم لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة.

وحث المركز على بذل المزيد من الجهد في سبيل فضح الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، وحشد موقف المجتمع الدولي لثني الاحتلال عن الاستمرار في جرائمه المنهجة وتماديه في الاستهتار بأرواح المدنيين،  بما في ذلك فرض عقوبات على كيان الاحتلال لحمله على ذلك. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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