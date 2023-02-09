قتلى وجرحى في زلزال بقوة 5.1 بإندونيسيا

لقي أربعة أشخاص حتفهم اليوم الخميس، في زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم بابوا بإندونيسيا.

وانتشل السكان جثامين الأشخاص الأربعة من البحر.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في بابوا، عسيب خالد، إنهم كانوا في مقهى مطل على البحر عندما وقع الزلزال في العاصمة الإقليمية جايابورا ودمر المبنى.

كما دمر الزلزال الضحل منازل ومبان أخرى، بما في ذلك أكبر مركز تسوق في المدينة.

وقال خالد إنه جرى نقل جرحى إلى مستشفى جايابورا العام إلى خارج المبنى.

وأفادت وكالة الجيوفيزياء الوطنية بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأضافت الوكالة أن المدينة ضربها أكثر من ألف زلزال منذ الثاني من يناير.

وتقع إندونيسيا على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالثورانات البركانية والهزات الأرضية.

المصدر / وكالات