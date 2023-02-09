ثابت: تحسُّن في كمية الكهرباء المتوفرة بغزة

غزة/ رامي رمانة:

أفادت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، بتحسّن كمية الكهرباء المتوفرة، وذلك بعد عودة تشغيل الخطوط الإسرائيلية التي تعطّلت خلال المنخفض الجوي.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة محمد ثابت: "إن عودة تشغيل الخطوط والمغذيات الإسرائيلية التي تعطّلت خلال المنخفض الجوي رفعت كمية الكهرباء المتوفرة من 160 ميجاوات إلى قرابة 200 ميجاوات وهو ما ساعد طواقم الشركة منذ صباح أمس، على دعم جدول التوزيع، الذي شهد عجزًا كبيرًا خلال ليلتي الثلاثاء والأربعاء اقتربت مستوياته من حاجز 600 ميجاوات".

وأضاف ثابت لصحيفة "فلسطين" أنهم أصلحوا الخطوط المغذية لمحافظة خان يونس وهي (F11+F8) وخط بغداد المغذي لمحافظة غزة، وخط F7 المغذي للمحافظة الوسطى فجر أمس بعد تواصل مكثّف مع شركة الكهرباء القُطرية الإسرائيلية لضمان إعادتها للخدمة.

وأشار ثابت إلى أن طواقم الشركة تبذل جهودًا كبيرة للمحافظة على استقرار التيار الكهربائي، وإجراء عمليات صيانة عاجلة لبعض الخطوط الناقلة في محافظات خان يونس وغزة والشمال والتي تضرّرت بفعل الرياح الشديدة التي رافقت المنخفض.

وذكر أن الإرباك على جدول الكهرباء ما زال مستمرًا بسبب انخفاض درجات الحرارة والطلب الكبير على الطاقة، متوقعًا عودة العمل بالجدول السابق تدريجيًّا مع انحسار المنخفض الجوي.

وبيّن أن العمل حاليًّا يجري على تزويد المناطق التي لم يصل إليها التيار الكهربائي لساعات طويلة بسبب تعطّل الخطوط الرئيسة من الداخل المحتل.