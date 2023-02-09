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العثور على جثّة فلسطيني تحت الأنقاض بتركيا يرفع عدد الضحايا لـ 72

09 فبراير 2023 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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عثرت طواقم الإنقاذ التركية، اليوم الخميس، على جثة طبيب فلسطيني، تحت الأنقاض، من جرّاء الزلزال المدمِّر الذي ضرب البلاد.

وقالت مصادر تركية وفلسطينية، إنه تم العثور على جثة الطبيب الفلسطيني يوسف مجدي دربيه من قطاع غزة، متوفيًا بعد أيام من البحث عنه تحت الأنقاض في مدينة أنطاكية التركية التي تعرّضت للزلزال الأخير.

وبوفاة الطبيب من غزة، ترتفع حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني من جرّاء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 72، بعد وفاة ثلاثة مصابين متأثرين بجراحهم بعد انتشالهم من تحت الأنقاض شمال سوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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