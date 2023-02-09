هل تشهد فلسطين منخفضًا جويًّا جديدًا الأسبوع المقبل؟

رام الله – غزة/ صفاء عاشور:

أكد المدير العام للأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد أن المنخفضين الأخيرين على الأراضي الفلسطينية والمنطقة حملا أمطارًا وفيرة وغزيرة، ورفع نسبة تساقط الأمطار.

وقال أبو أسعد في تصريح لـ"فلسطين اون لاين": "منذ بداية موسم الأمطار كان يوجد نقص واضح في كمية الأمطار التي هطلت على فلسطين، إلا أن المنخفضين الأخيرين عوّضا هذا النقص بشكل ملحوظ وكانت المناطق الشمالية أكثر استفادة من المناطق الجنوبية".

وأضاف: "تراوحت نسبة الأمطار على مختلف المناطق الفلسطينية ما بين 50% إلى 65%"، لافتاً إلى أنها أقل من المعدّل العام في السنوات الماضية والتي كانت تصل كمية الأمطار المتساقطة فيها إلى 75%.

وأشار أبو أسعد إلى أنه حتى منتصف الأسبوع القادم (يوم الإثنين) لن يكون هناك أي منخفضات ولكن من المتوقع أن تشهد نهايته منخفضًا جويًّا جديدًا ستتضح تفاصيله أكثر مع بداية الأسبوع الجديد.

وبلغت النسبة المئوية لهطول الأمطار على محافظات قطاع غزة حسب وزارة الزراعة إلى 73.3% من المعدّل العام لكافة المحافظات، مشيرة ًإلى أن كمية المياه التي هطلت على جميع المحافظات الجنوبية منذ بداية الموسم 92.1 مليون متر مكعب.

وتصدّرت مدينة خان يونس بالمرتبة الأولى في كمية الهطول بالملم على محافظات غزة، حيث وصلت إلى 101% وتلتها منطقة الرمال بنسبة 81% ثم جباليا بمعدل 77% والنصيرات بـ 6ـ73% ورفح بـ73.5%.