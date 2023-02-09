ما معنى اللهم صيبا نافعا؟

تلهج ألسنة كثر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صيِّبًا نافعًا، وقت نزول المطر، ويتداول البعض الدعاء على صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي.. فما معنى اللهم صيِّبًا نافعًا؟

وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ترديده وقت نزول المطر، دعاء اللهم صيِّبًا نافعًا، وأن يحسر أي يبلل جسده منه.

معنى اللهم صيِّبًا نافعًا

والصيب في اللغة العربية هو المطر، وفي أقوال أخرى يقال إن الصيب هو السحاب، وهو مشتق من أن المطر حين يهبط من السماء يصيب الأرض، ومعنى "نافعًا" أي بلا ضرر.

أي أن الدعاء اللهم صيِّبًا نافعًا، هو سؤال لله بأن يكون المطر نافع غير ضار.

وثبت في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كانَ إذَا رَأَى المَطَرَ، قالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا).

اللهم صيِّبًا نافعًا

ويقول العلماء، أن دعاء اللهم صيِّبًا نافعًا، أي اجعل يا الله المطر النازل من السماء مطرًا نافعًا للأرض، غير ضار، وذلك أن كثيرًا من الأمطار تجلب الضرر في أحوال عدّة.

وشريعتنا الإسلامية دعت الناس لشكر ربهم على نعمة الأمطار، واللجوء لصلاة الاستسقاء إذا ما مُنعت، فإذا نزلت يدعو بدعاء اللهم صيِّبًا نافعًا، أى اجعله يا الله نافعًا لأي أرض يصيبها.

المصدر / فلسطين أون لاين