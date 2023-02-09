"اليونسكو" تمنح "ميركل" جائزة السلام لهذا السبب

منحت منظمة اليونسكو المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة مرموقة تكريمًا لجهودها في فتح بلادها أمام اللاجئين خلال وجودها في منصبها.

وقدّمت المنظمة الأممية لميركل جائزة فيليكس أوفوي بوانيي للسلام خلال حفل رسمي في ياموسوكرو عاصمة ساحل العاج تقديرًا للقرار الشجاع الذي اتخذته باستقبال بلادها أكثر من 1,2 مليون لاجئ بين عامي 2015 و2016.

قرار شجاع

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو "أرادت اللجنة تكريم القرار الشجاع الذي اتخذ عام 2015 لاستقبال أكثر من مليون لاجئ (...) عندما علت في الوقت نفسه أصوات كثيرة تطالب بإغلاق أوروبا".

وأضافت متوجهة الى ميركل "كنت في ذلك الوقت صاحبة الرؤية الشجاعة في السياسة".

وجاء قرار ميركل في ذروة أزمة هجرة فاقمتها الحرب في سوريا.

حقوق الإنسان

وقالت الزعيمة السابقة التي قضت 16 عاما في منصب المستشارة الالمانية قبل أن تتنحى عام 2021 "احترام حقوق الإنسان والحفاظ عليها ومشاركتها مهمة ملقاة على عاتق كل منا، نحن قرّرنا أنه من الضروري احترام هذه المبادئ في سياستنا للهجرة".

وأضافت في مؤسسة فيليكس أوفوي بوانيي التي تحمل اسم أول رئيس لساحل العاج "كان هذا ممكنا فقط لأن الكثير من الناس شمّروا عن سواعدهم على الأرض".

المصدر / وكالات