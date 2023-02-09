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ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بازدياد واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

"الأوقاف" بغزة تدعو لإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

09 فبراير 2023 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أئمة المساجد والخطباء في جميع مساجد محافظات قطاع غزة إلى إقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على أرواح ضحايا الزلزال الكارثي في سورية وتركيا، والتضرّع الى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء والكوارث عن كل بلاد المسلمين والعالم.

وطالبت الوزارة الخطباء خلال خطبة الجمعة إلى تذكير الناس بوحدة المسلمين، وأنهم كالجسد الواحد، وواجب الأخوّة يفرض علينا وعلى أبناء شعبنا المسارعة لإغاثة الأشقاء المنكوبين في سوريا وتركيا.

وأعربت الأوقاف عن خالص عزائها وتضامنها مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة من جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.

ودعتً الله عز وجل أن يحفظ سورية وتركيا وشعبيهما من كل مكروه، وأن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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