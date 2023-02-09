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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشدّدة

09 فبراير 2023 . الساعة 09:08 بتوقيت القدس
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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسيّة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات وطقوس استفزازية، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقّيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".

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يُشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنون

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