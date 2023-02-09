الوحدة السعودي يستضيف النصر في مباراة نارية اليوم

يستضيف الوحدة السعودي، نادي النصر، مساء غد الخميس، وذلك وسط توقعات بمباراة نارية، في محاولة للأخير بمعادلة اللقاء السابق الذي هزم فيه بنتيجة واحد صفر.

واستقر الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر الفرنسي على التشكيلة التي ستواجه الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع بمكة المكرمة، ضمن الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

كما واستقر على الدفع بسامي النجعي لتعويض غياب هداف الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

فيما من المنتظر أن يلعب عبد الرحمن غريب وجلال الدين مشاريبوف على الطرفين، مع عودة عبد الله مادو لقلب الدفاع بجانب عبد الإله العمري.

توقعات تشكيلة نادي النصر:

حراسة المرمى: روسي.

خط الدفاع: كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، جوستافو، مشاريبوف، النجعي، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

أما نادي الوحدة، فاستقر التشيلي لويس سييرا، المدير الفني، على ملامح التشكيلة التي سيعتمد عليها خلال مواجهة النصر.

ووفق المعلومات استبعد المحترف المغربي فيصل فجر من التشكيلة، بسبب انخفاض مستوى لياقته البدنية، على أن يعوضه اللاعب الشاب يوسف الحربي.

ويستعيد سييرا المدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي وقائد الفريق وليد باخشوين، بعد غيابهما عن مواجهة الفيحاء الأخيرة بسبب الإيقاف.

تشكيلة الوحدة المتوقعة:

حراسة المرمى: عبدالقدوس عطية.

الدفاع: إسلام هوساوي، أوسكار دوراتي، علي مكي، أمير كردي.

الوسط: وليد باخشوين، يوسف الحربي، أنسيلمو، هزاع الغامدي، كريم يودا.

الهجوم: جيرسون رودريجيز.

وكان الفريق الوحداوي، قد أدى مرانه الأخير على ملعب النادي مساء اليوم الأربعاء، وركز خلاله المدرب سييرا على رفع المعدل اللياقي، قبل أن يختمها بمناورة على كامل الملعب.

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع