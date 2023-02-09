تعرَّف إلى أحوال الطقس اليوم الخميس

انحسر المنخفض الجوي العميق الذي عمَّ أجواء فلسطين، حيث توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء أقل برودة وأكثر دفئاً من الأيام السابقة، مع وجود بعض الغيوم.

توقعات الطقس اليوم الخميس 9 فبراير

وتوقعت أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًّا وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة؛ يكون الجو غائمًا جزئيًّا وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

توقعات الطقس اليوم الجمعة 10 فبراير

ويكون الجو بعد غدٍ الجمعة، غائمًا جزئيًّا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

توقعات الطقس اليوم السبت 11 فبراير

ويوم السبت المقبل يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

توقعات الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

بينما يكون الجو، يوم الأحد المقبل، غائمًا جزئيًّا إلى صاف ولا يطرأ تغيّر يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين