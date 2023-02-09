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ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بازدياد واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

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ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بازدياد واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

09 فبراير 2023 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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مشهد من عمليات الإنقاذ التي تتم في تركيا صباح اليوم الخميس (تصوير: الأناضول)

في حالة مخيفة، تتزايد أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا، بعد 3 أيام من الكارثة.

ووفق إحصائيات رسمية، أودى الزلزال بحياة أكثر من 15 ألفًا وخلّف عشرات آلاف المصابين، وامتدّت آثاره في المجمل إلى ملايين السكان في البلدين.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية صباح اليوم الخميس، فإن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 12 ألفًا و391، والمصابين إلى 62 ألفًا و914.

وفي سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 3162 في عموم البلاد، وبلغ عدد المصابين 5685.

ورغم أنَّ العدد الأكبر من الضحايا سُجّل في الجنوب التركي، فإنَّ التحذيرات تتوالى من ارتفاع مضطرد في عدد القتلى بشمالي سوريا، وسط ضعف الإمكانات وقلّة الموارد اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
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