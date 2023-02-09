اقتحامات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت عدة مناطق في جنين ونابلس وطوباس ورام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في قرية كفر نعمة شمال غرب رام الله، عقب اقتحام البلدة واعتقال الشاب صامد نبيل منزله في البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، وقامت باقتحام عدد من المنازل والمحال التجارية في البلدة.

وفي طوباس، تصدى مقاومون مسلحون بالرصاص، لاقتحام قوات الاحتلال ورافق الاشتباكات المسلحة، مواجهات رشق خلالها الشبان آليات الاحتلال وجنوده بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وفي أريحا أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب سائد المقيطي "عوضات"، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، عقب اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر. ٌ

واندلعت اشتباكات أخرى مع قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل في بلدة رمانة غرب جنين، وعند مدخل بيت أمر قضاء الخليل، إلى جانب وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين جنوب نابلس.

كذلك اندلعت مواجهات أخرى عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب انطلاق مسيرة لليوم الثاني، للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد عاهد اخليل المحتجز لدى الاحتلال منذ عامين.

في غضون ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مركبة مستوطن بالقرب من مستوطنة "حفات جلعاد"، الواقعة على الأراضي الفلسطينية جنوب محافظة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين